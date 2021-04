12. aprillil 1961 sooritas Juri Gagarin kosmoseaparaadi Vostok-1 pardal maailma esimese kosmoselennu madalal Maa-lähedasel orbiidil. See päev läks ajalukku ja lihtsast vene maapoisist ning sõjaväelendurist Gagarinist sai ülemaailmne kuulsus, kellega tahtsid ühte moodi kohtuda nii kroonitud pead kui ka tollased filmistaarid. Samas vaikiti aastakümneteks maha see, et esimene kosmonaut pääses oma lühikese lennu vältel korduvalt hukkumisest üle noatera.