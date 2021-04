INTERAKTIIVNE KAART | „Ma põlen! Hüvasti, seltsimehed!” Mis juhtus tegelikult esimesel kosmoselennul?

Kell 9.57 andis Gagarin juhtimiskeskusesse teada, et on Ameerika kohal. Ameeriklaste enda raadioluure oli Gagarini side väljapeilinud kell 9.22 (Moskva aja järgi), sellest kanti viie minuti pärast ette Pentagoni ja sealt omakorda Valgesse majja president John Kennedyle. Kell 10.15 edastas Gagarin Aafrika kohal lennates pardaandmed ja raporteeris: „Lend kulgeb normaalselt, ma talun kaaluta olekut hästi.”

Maandumine

Fakt on see, et enne esimest kosmoselendu ei teadnud keegi, kuidas see laskumise ajal välja näeb, kui laev läbib tihedaid atmosfäärikihte. See, mida kosmonaut tulekahjuks pidas, oli tegelikult kosmoseaparaadi kuumuskindla kihi reaktsioon atmosfääriga - tavaline asi kosmoselennu puhul.