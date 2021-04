NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Kes ja miks peaks valima Isamaa Parempoolseid?"

Koroonaga seoses on kitsas käes paljudel, välja arvatud maski ja desoaine tootjatel ning boltidel-woltidel. Hädas on ka kodumaised filmitegijad, kes kardavad, et seoses pandeemia ja sellega kaasneva sentide lugemisega lähevad kaotsi inimesed, kes vajalikku oskusteavet Eestis kannavad. Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp tuletas teisipäeval arvamusportaalis meelde, et vaatamata kõigele läheb eesti filmi tarvis eelkõige tulevastele põlvedele. Kommentaariumis leidus erinevaid arvamusi sellel teemal.

„Võite ju suhtuda Eerik- Niiles Krossi kuidas tahate, aga ega see tema juttu valeks ei muuda, vaatamata kisale ja lubadustele terve maailm Sputnik V-ga ära vaktsineerida on tõsiasi see, et vaatamata sellele, et Venes alustati massvaktsineerimisega mitu kuud varem kui Euroopas on suudetud vähemalt esimese doosiga vaktsineerida 5,14 % rahvastikust, Eestis näiteks on see number 16,81 % ja UK-s 46,25%.”

„On jõudnud ennenägematule kõrgusele. Pigem surm, kui ideoloogilise vaenlase vaktsiin. Ka veel järelejäänud vaenlase ehitatud raudteed ja maanteed tuleks üles võtta, et need meie jalgu ei rüvetaks.”

„Kross liialdab. Teada olevalt on venelaste vaktsiin efektiivne ja iseenesest on selle välja töötamine tohutu saavutus riigi jaoks kust 1980ndate lõpust ajud „minema jooksnud”. Kuid tõsi on see, et neil pole ka vastavat võimekust nagu on Pfizeril ja teistel ravimitootjatel toota vaktsiini piisaval arvul. Selles mõttes ei saa aru kust on meie mõned „arvamusliidrid” endale pähe võtnud, et Venemaal seisab hulk vaktsiini ladudes lihtsalt jõude, millega saaks Eesti ära süstida. See kuulub ikka täieliku muinasjutu valda ja näitab, et lisaks vaktsiinile läheb Eestis hädasti tarvis ka suuremal hulgal tarku inimesi.”

Venelaste Gamalei-nimelise instituudi loodud vaktsiinis Sputnik-V on nähtud Eestis mõnede poolt lunastust ja väljapääsu vaktsiinipuudusele, teised ootavad seda nagu valget laeva kuna vene riigikanalites kinnitatakse, et lääne kraam on mürk ja vene oma -nagu alati- ei oma maailmas analooge. Seevastu riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on mitmel korral võtnud sõna ja leidnud, et Sputnikul on eelkõige propagandaväärtus. Ka nädala algul ilmus Krossilt vastav artikkel . Kuid kommentaariumis oli nii neid, kes ootavad valget laeva ja neid, kes Krossiga päri olid.

Vaktsineerimise kulg on viimastel nädalatel ja kuudel olnud Eesti üks põhiuudis, mida väga paljud jälgivad. EPL-i ajakirjanik Vahur Koorits kirjutas , et kui vanemad inimesed vaktsiini ei soovi tuleks see võimalus anda noorematele ning vaktsiinivastased pole lapsed, keda lõputult vaja ümber veenda. Kommentaariumis leidus selle kohta erinevaid arvamusi.

„Peamine takistus on ikka need inimesed ise, kes filme teevad... see kaugusesse vaatav sügav pilk ja udu metsakohal ei müü muus maailmas ja ei huvita ka peale tegijate endi meie endagi publikutki. Ideed on head, teostus professionaalne, näitlejad kannavad ka üldjuhul oma rolli, kuids siis käkitakse ära, püütakse olla suured kunstnikud ja demoda oma sügavat hingelaadi, (mis igasuguse austuse juures tegelikult puudub neis enamikes),püütakse olla ja näida .... Seriaal PANK on hea näide, kuidas käkkida hea idee ja raisata palju raha ning saada tulemus, mis läheb korda ainult filmitegijale ja tema sõpruskonnale. Õnneks on ka häid näiteid Tõde ja Õigus on tõesti parim film üle pika aja, mis pole ära rikutud oma võlts sügavamõttelisusega, vaid ongi sügav ja hingeminev ilma ülepakutud stseenideta ja veiderdamiseta.”

„Eesti kunst on muutunud "elitaarseks" siseringi hobiks - ise teeme ise kiidame - aga raha küsivad olenemata kas nende "toodang" maksjaid kõnetab. Turumajanduse pahupidiversioon, toodetakse midagi mille järele tegelikult vajadus on olematu, seegi on piinlik haltuura.”

„Kommentaariumis kostab tavapärast parastamist a la „professorid lukkseppadeks ja juristid kartulit panema”, aga mõelge korraks. Nõudlus eestikeelse kino järgi kahtlemata eksisteerib, aastas teeb 4-5 Eestis toodetud filmi võrreldava tulemuse Hollywoodi omadega. Jah, tase pole see, mis ingliskeelsetes maades, aga mõelge tagasi 1990ndatesse. Siis olid raadiod täis ingliskeelset muusikat, aga rahvas tahtis ikka ka eestikeelset muusikat. Sellest sündis raadio Elmar, mis oli alguses vaid eestikeelne. Sama on filmiga: eestlane tahab lisaks välismaa tegijatele siiski näha ka eesti omasid. Selle tõttu ei maksaks kergekäeliselt suhtuda sellesse, mida räägivad filmiinimesed.”

Dvdvdva:

„See jutt on väga õige. Meil on täiega ära unustatud kodanike vastutus ja kogu nutulaul käib kodanike õiguste ja riigi kohustuste ümber. Ja sama jura käib halva kommunikatsiooni ümber. Aga seda kommunikatsiooni on juba oksendamiseni palju. Ja ärge unustage, et vastutustundetute lollide hulk on konstantne.”

pedro:

„Väga lihtne. Keeldud vaktsineerimisest, siis esita avaldus, koos mingi enam-vähem põhjendusega. Kõlbab ka „ei taha”, „tahan sputnikut” või viide lamedale maale. Keda see peaks üldse huvitama kas see või see isik ei taha vaktsiini. Vägisi keegi süstalt sulle tagumikku lööma ei tule.„

punakeebimees:

„Riik peab antud küsimuses käituma nagu valgustatud despoot. Sest normaalses olukorras olev riik on vahend üldise heaolu säilitamiseks. Näiteks kaitsevägi on see, mida kogu ühiskond vajab, kuid igal ajahetkel ei pruugi konkreetsel inimesel seda vaja minna. Riik kogub kõigilt makse, et säilitada institutsioon, mis on kõigile vajalik üldiselt, kuid pole eriti vajalik kellelegi.

Vaktsineerimisega on sama olukord: seda on vaja kõigile, kuid kõik tahavad seda vältida. Riigi ülesanne on tagada selle vajaduse rahuldamine. Kuidas seda tehniliselt teostada, on spetsialistide küsimus. Kusagil ei aktsepteerita vaktsineerimata lapsi lasteaedades ega koolides, kusagil kehtestatakse tööandjate poolt sanktsioonid, kusagil ei lasta üle piiri. Kes on valmis sellega leppima koligu parem kõik ühte asulasse ja nakatagu seal üksteist nii palju kui soovivad ja arvestagu ka riskiga, et ilma vaktsiinita võivad nad populatsioonist kaduda.”

Neljapäev, 8.04

Nädal tõi ka uusi teateid erakonna Isamaa sisetülidest. Erakonna Parempoolsete blokk sai enda selja taha arvestatavad sponsorid ja neljapäeval ilmus EPL-is nende visioon, kuidas kunagi 1990ndatel väga olulist rolli mänginud erakond mudast välja tõmmata. Oli neid, kes selle arengu peale kommentaariumis aplodeerisid ja neid, kes hüüdsid needusi.

esimees siider: