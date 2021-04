Tanel Kiik: raskel lõpusirgel tegeletakse üksteise toetamise asemel mõttetu vastandumisega

Eestis on tänahommikuse seisuga koroonaviiruse vastu kaitsesüstitud 257 837 inimest, kellest 74 370 on saanud mõlemad doosid. Seega on meie tublid tervishoiutöötajad teinud 332 207 vaktsineerimist. Soovin tänada sadu tervisevaldkonna asutusi, tuhandeid tervishoiutöötajaid ning sadu tuhandeid terviseteadlikke valikuid teinud inimesi!

Oleme Eestimaa elanike vastutustundliku käitumise ja ühiste pingutuste tulemusena koroonakriisi ületamas, kuid raskel lõpusirgel üksteise toetamise asemel tegeletakse mõttetu vastandumisega. Osa ühiskonnast arutleb tõsimeeli, kas globaalses pandeemias on süüdi eelmine või praegune valitsus. Teine seltskond koguneb Toompeale meelt avaldama lootuses, et küllalt valihäälsel nõudmisel võtab viirus rahvast kuulda ja pakib end ise kokku. Enamik inimesi panustab aga tervemõistuslikult tegutsedes pandeemia ületamisse ja ootab kannatlikult harjumuspärase elukorralduse juurde naasmist.