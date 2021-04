KOLUMN | Janek Mäggi: mitu erakonda on Isamaast veel võimalik teha? Seeder võib olla piraat!

Halastamatud konkurendid on siseheitluste kõrghetkedel tuima näoga ära lõiganud Isamaa ilusamaid õisi - Andres Herkeli, Margus Tsahkna, Marko Mihkelsoni - kui välja tuua mõned. Margus Tsahkna oli koguni Isamaa esimees. Kuid Isamaa on paraku selline raibe, mis ei taha ega taha surra! Sest nagu isamaa on igavene, on Isamaa igavene. Rebid jala otsast, valimisteks kasvab poolteist asemele.

Helir-Valdor Seedri skalp on sedavõrd ihaldusväärne trofee, et valmiskünnise piirimail hulpiva reitinguga erakonna esimehe tool näib Eesti poliitikas osalemiseks suurvõimalusena. Selle skalbi eest on välja pandud parketile tõukav rahahunnik. Milline tsentrifugaaljõud suudab hoida Isamaa kõverjooneliselt liikuvad inimesed süsteemses sirgliikumises - võimuorbiidil?

See jõud on maailmavaade.