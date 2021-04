Veelgi murettekitavam on aga Eesti laste madal liikumisaktiivsus – ainult 24% lastest liigub piisavalt. Kahjuks on iga neljas esimese klassi laps ülekaaluline. Kui WHO juhiste kohaselt peaksid lapsed olema kehaliselt aktiivsed vähemalt 60 minutit iga päev, siis paraku on aktiivsed õuemängud kaotanud laste silmis oma võlu ning moodsa ajastu nutivahenditest on saanud peamised põhjused istuva eluviisi süvenemisel.