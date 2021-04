JUHTKIRI | Seeder ei karda? Siis tuleb valimised teha

Konkurentide rahu on mõistetav, sest suurt hüpet Isamaa poolehoidjate arvus ei tooks tõenäoliselt erakonna siseopositsiooni suurimgi edu. Seedriga on teine lugu: piisab kõigest väikese osa valijate eemaldumisest, et teenekas partei jääks sügisel näiteks Tallinnas ja Tartus valimiskünnise alla ja volikogust välja. Viimastel riigikogu valimistel Isamaa küll pääses Seedri juhtimisel sellisest õnnetusest, aga nüüd on erakonnal uut sähvatust vaja.

Kas plaan erakonna suurkogu ära jätta ning 11. maini kestvaid juhatuse ja esimehe volitusi aasta võrra pikendada loob hea vundamendi selliseks sähvatuseks? Kahtlane, sest see plaan jätab mulje, et Seeder ja ta poolehoidjad kardavad Parempoolsete ühendust. Olenemata sellest, mida Parempoolsed teevad või ei tee, on erakonna juhatuse volituste aasta võrra pikendamine üle pingutamine. Isegi juhul, kui selle saab kuidagi juriidiliselt korrektselt vormistada.

Koroona taha pugedes võimust kinni hoidmine teeb Seedrist kaotaja. Ent võit suurkogul tugevdaks ta kõikuvat mandaati.

Volituste pikendamise peamine argument-ettekääne on praegune koroonaolukord. Tuhatkonna osalejaga kogunemist pole tõesti lubatud praegu ega tõenäoliselt ka maikuus korraldada. Samal põhjusel peavad erakonna üldkogu edasilükkamise plaani sotsiaaldemokraadid, aga nemad teevad otsuse alles 2. mail, Isamaa volikogu arutab asja juba homme. Kuna koroonaolukord muutub kiiresti, on mai alguseks praegusest märksa selgem, kas ja kui suuri rahvakogunemisi saab näiteks mai lõpus või juunis korraldada. Tuhatkonna osalejaga üritust ilmselt endiselt ei saa, küll on aga lootust n-ö hübriidsuurkoguks, kus osa rahvast tuleb kokku, aga osa osaleb ja hääletab e-kanalite kaudu. Hübriidsuurkogu puhul langeks muu hulgas ära vastuargument, et erakonna eakamad liikmed ei saa e-osalemise ja e-hääletamisega hakkama ning jäävad eemale.

Isamaast oleks aus minna kohalikele valimistele nii, et valijatel on selge, kas tegemist on n-ö EKRE-light’iga või pigem Parempoolsete suunda kalduva parteiga. Juhatuse volituste pikendamine selles asjas selgust ei anna, aga uue juhatuse valimine küll. Eeldusel, et Seeder jääb Isamaa juhiks, tugevdab see tema kõikuma löönud mandaati. Ent koroona taha pugedes võimust kinni hoidmine teeb temast nii või teisiti kaotaja.