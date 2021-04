Nõnda on Lääne vastava ala analüütikkond viimastel nädalatel kirjutanud täis kõik portaalid, lehed ja ajakirjad teooriatega küsimuses mida Kreml „tegelikult“ kavatseb ja miks ta „tegelikult“ teeb seda, mida teeb. Vastused ulatuvad väidetest stiilis, et „Putinil pole „ratsionaalne“ praegu riskida uute sanktsioonidega ja mitte midagi ei juhtu“ kuni ennustusteni kogu Urkaina vallutamisest ja suure sõja algusest Venemaa ja NATO vahel, milleks just praegu olevat sobiv hetk. Aus vastus on ilmselt, et kui mitte muud, siis on suutnud Putin panna Lääne taas mõistatama, mis on tema tegelik plaan ja keegi seda „tegelikult“ ei tea.