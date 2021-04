Tallinna linnateatri direktoriks pürib 10 kandidaati

Linnateatri praegune direktor Raivo Põldmaa teatas märtsikuus, et tema enam ei kandideeri ning plaanib lõpetada oma töö linnateatris käesoleva teatrihooaja lõpus sarnaselt teatri peanäitejuhile Elmo Nüganenile, kes andis oma otsusest teada teatri aastalõpu koosolekul 22. detsembril. Põldmaa on sellel ametikohal töötanud 1992. aastast alates ja on üks pikaajalisemalt ametis olnud teatrijuhte Eestis.