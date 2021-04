Inglismaa poodides ja pubides tähistati vabaduse osalist taastumist

Riigi kaubandusele ennustatakse selleks nädalaks suuremat ostubuumi. Uuringufirma Kantar prognoosi järgi kulutavad britid alanud nädalal luksuskaupadele umbes 4,9 miljardit naela. Ühtlasi on poed Briti jaemüüjate ühingu andmeil kaotanud riigi lukkupaneku tõttu 27 miljardit naela (31 miljardit eurot) ja tööta on jäänud 67 000 inimest. Jäädavalt on uksed sulgenud 17 500 ketipoodide esindust. Reutersi teatel on seetõttu paljude Inglismaa linnade ostutänavad pandeemiaeelse ajaga võrreldes märgatavalt muutunud. Teiste seas on poode pidanud sulgema tuntud rõivaketid nagu Topshop, Topman, Burton, Oasis ja Laura Ashley.