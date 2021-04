Riik koorib pensionisambast lahkujatelt neli nahka

Ent ühes punktis riik halastas pensionisambast lahkujatele. Sambaraha tähendab paljudele aastasissetuleku järsku kasvu, mistõttu oleks neid tuludeklaratsiooni esitamise ajal oodanud krõbe tagasimaksunõue. Aga riik halastas ja otsustas, et teisest pensionisambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga, ja pärijale tehtud väljamaksed ei vähenda inimese maksuvaba tulu.

Lahkujatele makstakse edaspidi 2% brutopalka rohkem, ent netovõit on paljudel üksnes 1,6%, sest riik võtab sellelt 2%-lt mõistagi tulumaksu. Rahandusministeerium eeldab, et 2022. aastal laekub palgalt 14 miljonit eurot lisatulumaksu. See on püsiv sissetulek, mida võib kulutada millele iganes.

Sellega riigi tulud veel ei lõppe. Sambast lahkujate kontole ei maksta enam 4% nende makstud sotsiaalmaksust. Kõigi töötajate peale tähendab see suurt summat, kevadprognoosi järgi säästab riik 2022. aastal 99 miljonit eurot. Kuna see tulu ei ole ühekordne, saab seda kasutada püsivate kulude katmiseks. Poliitikud on öelnud, et seda tuleks kasutada pensionite tõstmiseks.

Paljud pensionisambast lahkujad suunduvad kohe asju ostma. Olgu see siis robotmuruniiduk või uusarenduse korter, aga enamjaolt tuleb selle eest maksta riigile käibemaksu. Kevadprognoosis eeldab rahandusministeerium, et tarbimismaksudest laekub 2021. aastal 23 miljonit eurot ja 2022. aastal 27 miljonit eurot juurde.

Kõigepealt tuleb väljavõetavalt summalt maksta riigile 20% tulumaksu. Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi ulatub väljavõetava summa tulumaksu mõju sel aastal 240 miljoni euroni ja 2022. aastal 54 miljoni euroni. Edaspidi on see väiksem, sest teisest pensionisambast lahkujate arv väheneb prognoosi järgi märgatavalt. Teatavasti on pensionisambast võimalik lahkuda edaspidigi ja selle aasta suve lõpus makstakse välja ainult esimeses ringis pensionisambast lahkujatele kuuluv raha.

Ent pikas plaanis veel priskemat tulu teenib riik sellest, et enam ei pea maksma lahkujate teise pensionisamba kontodele 4% nende makstud sotsiaalmaksust. See on kavas kulutada pensionite tõusule, aga poliitikute seas võib tekitada eriarvamusi, kuidas täpselt pensione tõsta.

Reformierakondlane Aivar Sõerd oli ettevaatlikum. Ta kritiseeris eelmist valitsust selle eest, et eelarve lasti juba heal ajal miinusesse. „Kurb on muidugi, et ühekordsed tulud ja laenuraha kuluvad ära, ilma et saaksime vastu midagi sellist, mis annaks tulevikuks lisaväärtust,” ütles Sõerd.

Ent kokkuvõttes teenib riik ikkagi sambast lahkujatelt ühe hoobiga umbes paarsada miljonit eurot. Kas praegusel kriisiajal kulub see marjaks ära, et katta koroona kahjusid?

Helir-Valdor Seeder, kes oli Isamaa esimehena üks teise pensionisamba reformi algatajaid, süüdistas uut valitsust samalaadses patus. Tema sõnul on valitsus kirjutanud riigieelarvesse küll kulude poolele 117 miljonit eurot kompensatsiooni lahkujatele, aga pole tulude poolele kirjutanud orienteeruvalt 300 miljoni eurost tulu, mida riik lahkujatelt saab. See on Seedri sõnul riigieelarve baasseaduse selge rikkumine.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on koalitsioonileppes kirjas kaks lubadust. Esimese järgi tuleb erakorraline pensionitõus ja teise järgi vabastatakse keskmine pension tulumaksust.

Teisest pensionisambast lahkujate arvelt vabaneb järgmisel aastal 99 miljonit eurot, mida saab kulutada pensionitõusuks. Tulumaksuvabastuse maksumus oleneb sellest, kuidas ja millal täpselt keskmist pensioni tulumaksust vabastatakse.

Erakorralise pensionitõusu kohta on Riisalo palunud ette valmistada eelnõu, mis tõstab pensioni baasosa ja rahvapensionit. Keskmise pensioni tulumaksuvabastusest võidavad pigem suurema pensioni saajad, sellal kui baasosa ja rahvapensioni tõus aitab järele väiksema sissetulekuga pensionäre. Täpsed arvud, kui palju miski tõusta võiks ja kui palju see maksma läheb, peaksid selguma sel kevadel, kui valmib järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.

Mida see tähendab? Esimese pensionisamba nn riiklik pension koosneb päris mitmest osast. Kui pensioni tõstes keskenduda ühele osale, võidab rohkem üks pensionäride grupp, kui teisele, siis teine grupp. Iga inimese pensioni suurus kujuneb individuaalselt ja oleneb inimese tööstaažist, makstud maksudest, kasvatatud laste arvust ja veel mõnest näitajast.

Eelmise valitsuse ajal tõsteti samuti erakorraliselt pensioneid. Tollal vaidlesid omavahel Keskerakond ja Isamaa, kuidas täpselt pensione tõsta. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul toetas Keskerakond pensioni baasosa tõusu, aga Isamaa tahtis laste kasvatamise eest määratud osa tõusu.

Reformierakond soovib tagasi minna oma vana poliitika ehk pensionite tulumaksuvabastuse juurde.

Sel aastal vaidlevad Keskerakond ja Reformierakond, kuidas täpselt pensione tõsta. Keskerakond on jälle väljas baasosa suurendamise eest, Reformierakond soovib tagasi minna oma vana poliitika ehk pensionite tulumaksuvabastuse juurde. Reformierakonna valitsusajal oli keskmine pension tulumaksuvaba, selle jaoks tehti igal aastal pensionäridele eraldi lisanduv tulumaksuvabastus. Kui üldine tulumaksuvaba miinimum tõusis Jüri Ratase peaministriajal 500 euroni, hakkas kõigile pensionäridele kehtima sama tulumaksuvabastus. Keskmine pension tõusis aga peagi üle 500 euro, selle aasta aprillist on see 552 eurot. Selle 52 euro eest, mis ulatub üle 500 maksuvaba euro, tuleb pensionäril maksta tulumaksu, nii et kätte saab ta natuke vähem. Iga pensionitõusuga kasvab nende pensionäride arv, kelle pensionist osa tulumaksustatakse.

Reformierakond on kogu aeg kritiseerinud keskmiselt pensionilt tulumaksu võtmist ja soovib võimul olles keskmise pensioni jälle tulumaksuvabaks teha.

Aga pole selge, kui palju see maksma läheb. Kui selle hind on liiga kõrge, on ilmselt oodata pensionäridele natuke väiksemat lisanduvat tulumaksuvabastust.

Seedri sõnul on pensioni maksmise üle vaieldud juba 30 aastat ja see küsimus ei kao ilmselt kuhugi. Kogu aeg on vaieldud, kui palju arvestada makstud makse, kui palju staaži, kui palju peaks olema kõigile võrdne baasosa ja kui palju tuleb arvestada kasvatatud lapsi. Iga liigutus on mõnele pensionäride grupile vähem ja teisele rohkem soodne.

