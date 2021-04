David Wasley: viis sammu laste pervertide eest kaitsmiseks

Viimased uuringud näitavad, et Eestis on lähisuhtevägivallaga hullemad lood, kui oleks võinud oodata. Käsikäes sellega käib lastevastane vägivald. Eriti teeb mulle muret, et vägivalla kasvu näitavad arvud pärinevad koroonapandeemia eelsest ajast. Kuna elu suletud uste taga meenutab survekatelt, võib praegune olukord olla teadaolevast halvem.

Marko Villemsoni, Getúlio Fredo ja teised vähem meedia tähelepanu pälvinud juhtumid peaksid panema nii lapsevanemaid kui ka ühiskonda küsima, mida üldse on võimalik selliste asjade ärahoidmiseks teha. Mida tehakse, et hoida meie lapsi viga saamast?