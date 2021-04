JUHTKIRI | Ehitus- ja aianduspoed tuleb lahti teha

Esiteks, 11. märtsist kehtiv piir esmatarbe- ja muu kauba poodide vahel on üsna suvaliselt tõmmatud. Kruvid, naelad, istikud, lillesibulad, aiatööriistad, veefiltrid, tihendid jne võivad vägagi esmatarbekaubad olla – eriti kui vastavad poed on tavamüügiks juba kuu aega suletud olnud ja tööde hooaeg algab. Aiandus- ja ehituskaupluste välialad, rääkimata e-poodidest on küll praegugi lahti, ent see on ikkagi poolik lahendus, mis pealegi annab osa tööstuskaupade müügi vallas põhjendamatu eelise suurtele toidukaubakettidele.

Teiseks, hooajaliste kaupade poed on mõistlik avada parem varem kui hiljem ka tunglemise ärahoidmiseks. Kui ehitus- ja aianduspoode näiteks mai esimeste päevadeni kinni hoida, saame avamisel suure tõenäosusega suurema rahvakogunemise kui neid poode suurema kärata järgmisest nädalast avades. Praegused osalised piirangud hakkavad hobiaiandus- ja ehitushooaja edenedes soodustama ostjate kuhjumist, mitte hajutamist. Muide, kaupluste täitumuse reguleerimiseks võib hea võte olla see, kui nende parklad näiteks poole või kolmveerandi ulatuses suletaks.

Praegu, mitte paari-kolme nädala pärast, on paras aeg teha esimesed koroonapiirangute leevendamise otsused.

Kolmandaks, koroonaviirusega nakatumine, mille pärast suurem osa kaubandust kuu aja eest kinni pandi, on juba kolm nädalat languses. Samal ajal on tublisti edenenud vaktsineerimine, mis vähendab raskesti haigestumise riski. Praegu, mitte paari-kolme nädala pärast, on paras aeg teha esimesed piirangute leevendamise otsused.

Neljandaks, paljud viirused, nii mõnegi märgi järgi ka praegune koroonaviirus, on meie kliimavööndis hooajalised. Üks hooajalisuse põhjus on see, et kevadel hakkavad inimesed veetma rohkem aega väljas, kus viirus ei levi inimeselt inimesele sama hõlpsasti kui siseruumides. Anname inimestele rohkem põhjust õues ja aias viibida!

Viiendaks, viimasel ajal Toompeal ja mujal Tallinna vanalinnas trallitavaid meeleavaldajaid kütavad muu hulgas üles laialdased tegevuspiirangud. Kui hakata piiranguid järk-järgult vähemaks võtma, siis võtame ka kandepinda kahtlase taustaga tegelastelt, kes üritavad panna inimeste frustratsiooni oma eesmärke teenima või suunata seda Eesti riigi vastu.