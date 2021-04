Teise samba maksete külmutamine läheb riigile maksma kuue lasteaia raha

Eelmine valitsus reformis suurelt teist pensionisammast, muutes selle vabatahtlikuks. Ent kui tuli koroonakriis, tegi eelmine valitsus veel ühe sammu, nimelt peatas ajutiselt riigipoolsed maksed teise sambasse. Teise sambasse koguneb teatavasti raha valemi järgi, mille kohaselt 2% inimese brutopalgast peetakse kinni, et see sambasse saata, aga riik omalt poolt paneb sambasse veel neli protsenti. Need omapoolsed nelja protsendi maksed riik peataski, viidates vajadusele kriisis raha säästa. Pensionikogujatele lubati raha hiljem kompenseerida, sealhulgas lubati kinni maksta ka pensionifondide keskmine teenitud tootlus.

Kuna aktsiaturud on maksete külmutamisele järgnenud ajal hoogsalt kasvanud, on ka pensionifondid toekalt kosunud. Riigieelarvele tähendab see vajadust kompenseerida teenitud tootlus. Praeguseks on juba ees mingi pilt sellest, kui palju see maksma läheb.