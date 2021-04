Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul on see riigieelarve baasseaduse rikkumine. Baasseadus nõuab, et riigieelarvesse tuleb kirja panna kõik seadusest tulenevad, prognoositavad laekumised. Ent 300 miljonit, mis riigieelarve teise samba reformist sel aastal teenib, pole rahandusministeerium kevadel koostatud lisaeelarvesse kirjutatud. Teise samba reform on kehtiv seadus ja 300 miljonit laekub sealt rahandusministeeriumi enda kevadprognoosi kohaselt, aga riigieelarvesse seda raha pole kirjutatud.