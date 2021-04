Esitasin täna (12. aprillil) avalduse lahkumiseks Isamaa liikmeühendusest Parempoolsed. See peaks olema minu ja ühenduse vaheline siseasi. Parempoolsed on võtnud positsiooni, et kõiki teemasi arutletakse avalikult, olgu siis selleks ka minu lahkumine. On näha väikese seltskonna soovi omi mõtteid realiseerida läbi heausksete, kelle hulka kuulusin ka mina.