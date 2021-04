ANALÜÜS | Valitsus jättis kriisiaastal inimestele 350 miljoni eest tööd, leiba ja haridust andmata

Juba teist aastat kestva koroonapandeemia tõttu on riik kulude katteks palju laenanud. Nädalavahetusel ETV saates „Hommik Anuga” esinenud peaminister Kaja Kallas teatas, et riigieelarves on suur auk.

„Tuleb leida kärpekohti ja teha valusaid otsuseid,” ennustas Kallas.

Ent samal ajal peaks valitsus muretsema, kuidas kriisist kõige valutumalt väljuda. Tuleb püüda kasutada kõiki meetodeid, mis aitaksid suurendada majanduskasvu ja kaudselt riigieelarvet turgutada. Just selleks on Eestile eraldatud EL-i tõukefondide miljardid, mille eest saab projekteerida, arendada, ehitada, koolitada. Teisisõnu: anda inimestele tööd ja leiba, kasvatada majandust ja suurendada maksutulu.