Kui kõik Eesti vene kodukeelega lapsed ja noored valguks eesti koolidesse, oleks meie emakeelne koolikeskkond minevik. Eestis on vene kodukeelega lapsi ümmarguselt 30%. Sellise hulgaga ei tule eesti kool toime ja võib juhtuda, et meie enda pered hakkavad kodukohast põgenema, et päästa oma lapsi venekeelse keskkonnaga koolist, süveneda võib ka rahvuslik vaen. Selliseid näiteid on võtta mujalt maailmast, näiteks Saksamaalt.