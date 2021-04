RAAMATUBLOGI: See on hetk, kus mõistad, et ei tea emast ja tema minevikust vähimatki

Üks on kindel, Slaughter üllatab. Jah, tema romaanides leidub ühiseid jooni – peategelased on tugevad naised, loo telg sotsiaal-kriminaalne – ent süžeed on liiguvad erinevates suundades, kuigi neiski paistab sarnasusi ehk tegelaste minevik kipub kummitama.

See on hetk, kus mõistad, et ei tea emast ja tema minevikust vähimatki. On ta tõesti tavaline logopeed? Ja siis, pärast järgmist möllu, nõuab ema, et tütar kaoks, teeks täpselt nii, nagu ta ütleb. „Ära enne koju tule, kui sa mult sõna saad. Said aru? Arvesse läheb ainult see, kui ma räägin ise, omaenda häälega, ja ütlen täpselt nende sõnadega: „Nüüd võib koju tulla.” Kas said aru?”