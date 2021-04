NATO vägede lahkudes jääb Afganistan Talibani hooleks

Lõpuks on asi selge: Afganistani invasiooni sügisel saabuvaks 20. aastapäevaks USA ja tema NATO liitlaste vägesid enam riigis ei ole. Teisipäeval teatasid USA presidendi Joe Bideni alluvad meediale, et viimased USA sõdurid tuuakse riigist välja enne 11. septembrit. Kui varem on USA valitsuses arutatud, et selline lahkumine võiks oleneda rahukõneluste edenemisest või vähemalt tulevahetuse peatumisest, siis nüüd enam selliseid eesmärke ei seata. USA ametnike sõnul tõmbutakse välja igal juhul ehk olenemata Afganistanis selleks ajaks valitsevast julgeolekuolukorrast. „Tingimusi on seatud 20 aastat ja selle jätkamine tähendaks, et me jääme Afganistani igaveseks,” vahendas kõrge valitsusametnik ajakirjanikele Bideni seisukohta.

Bideni otsus tähendab ka NATO väljaõppemissioonil teenivate Eesti sõdurite kojutoomist, mille täpne ajakava lepitakse kokku suuremate liitlaste ehk Saksamaa ja Ühendkuningriigiga. Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ütles täna, et tõenäoliselt lahkuvad septembriks Afganistanist kõik NATO üksused. „Oleme alati öelnud, et tulime koos ja läheme koos,” märkis minister. Ka Briti meedia teatel on sealne valitsus otsustanud sõdurid koju tuua.