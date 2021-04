TAGATUBA | Sotsid Indrek Saarest: erakonnas on vaikiv kokkulepe, et mis me ikka kiusame. Tulevad valimised ja saame uue juhi

Eesti Päevaleht vestles kaheksa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmega ja palus neilt ausat sissevaadet. Nende inimeste seas on eri vanuses ja erineva parteistaažiga inimesi nii riigikogust kui ka maapiirkondadest. Nad võtavad oma mõtted kokku üheselt: sellise reitingu korral ei saagi häid tundeid olla, valdavalt ollakse murelikud, ent meelt pole heidetud. Kõik soovivad uut hoogu sisse saada.

Uue hoo sisse saamine ja reitingu parandamine eeldab peale esimehevahetuse ka uute ideede esitlemist. Sotsiaaldemokraatidel on olnud suuri ideid, nad on olnud näiteks nii töötukassa kui ka haigekassa käimatõmbajad. Lastetoetuste tõus sai pärast pikka pausi teoks sotside valitsusse minnes, aga ka emapalga idee ütles kunagi esimesena välja just sots Katrin Saks. Aga kus on suured ideed nüüd?

Lisaks leiavad mitmed erakondlased, et erakond on endale liiga liberaalse ning vähemuste kaitsja kuvandi kujundanud ja nõnda on paljud tööinimesed hoopis EKRE rüppe pöördnnud. „Me peaksime olema kõige sotsiaaldemokraatlikum, mitte kõige liberaalsem erakond. Seal on omavahelised vastuolud.”