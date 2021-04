ARVUSTUS | Tõestisündinud roima ekraniseering pakatab ängist

Paadunud krimifännidele on Briti minisarja „Ülestunnistus” esimene osa paras pettumus. Tüünest aedlinnast läheb kaduma noor naine ja keegi ei tea veel, mis on temast saanud. Tõsielusündmus, millel stsenaarium põhineb, on 22-aastase Sian O’Callahani kadumine 2011. aasta 19. märtsil. Londonist sadakond kilomeetrit lääne pool Swindonis kodulähedasse ööklubisse läinud neiu ei tulnud enam koju.