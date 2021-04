NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: metsa raiumine kui kunstirööv

Aga nemad ei kipu metsi raiuma, seda teevad ikka just linnainimesed. Mis on ju tegelikult veider, sest just nimelt külas olles tuleks käituda eriti viisakalt, ettevaatlikult, hoiduda iga hinna eest millegi lõhkumisest või määrimisest. Eks ole, kui me läheme külla mõnele teisele inimesele, siis ei tule meile mõttessegi esimese asjana hakata tema maja või korterit pilbasteks lõhkuma! Me saame aru, et tegemist on meile võõra paigaga, teise inimese koduga ja me ei näpi tema asju, veel vähem ei raiu neid kirvega.

Metsaga on millegipärast teisiti. Mõni inimene ei oskagi puid nähes mõelda muud, kui et kuidas saaks neid maha võtta! Minu jaoks on see täiesti arusaamatu loogika. Mina liigun metsas nagu muuseumis. Sest mets pole ju ainult puud. Mingis mõttes võib hoopis väita, et puud on vaid raamid – ja tegelik mets asub nende vahel, nende sees. Metsa raiumine sarnaneb seega kunstirööviga, kus vargad panevad pihta kullast pildiraamid, sest need tunduvad neile väärtuslikud, aga jätavad tähelepanuta hinnalise maali raami sees, lasevad sellel põrandale tolmu sisse kukkuda ja tallavad veel jaluli otsaski, kuni maalist on järel ainult räbalad. Või siis, võttes taas võrdluse võõra koduga – vargad tassivad minema ainult riiulid, pillates maha ja trampides segi kalli portselani ja hõbelusikad, rääkimata raamatutest ja fotodest, mille emotsionaalset väärtust nad mõista ei suuda.

Mind vapustab nende inimeste enesekindlus, kes on kõhklemata nõus pihku sülitama ja terve selle maailma paari päevaga hävitama.