Ilze lugu. Kuidas minust sai vaktsiinivastane

Ilze kasvas üles keskkonnas, kus peeti lugu hindu veedadest, astroloogiast ja isehakanud selgeltnägija Ragaciema Agnese õpetustest. Teda õpetati uskuma, et mõtted ja tunded mõjutavad keha ning keha on võimalik ravida üksnes mõtte jõul. Kooli ja ülikooli ajal tundsid Ilze ja ta sõbrad suurt huvi illuminaatide vandenõu ja uue maailmakorra vastu. Selle juurde käis jutt farmaatsiafirmade ehk Big Pharma salasobingutest, millega tehakse inimesi raha kokkuajamiseks meelega haigeks. Seetõttu sai Ilzest kindel vaktsiinivastane, kes üritas arste ja ravimeid vältida – sest see kõik olevat lihtsalt suur äri.