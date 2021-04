Psühholoogiline mõjutamine. Meeleavaldajad saadavad politseinikele ähvarduskirju

Laigulises jopes mees pildistab läbi teleobjektiivi iga politseiametnikku. Politseinikke pole keelatud pildistada, aga kohati paneb mees kaamera ametnikule kahe meetri lähedusele, et sisuliselt portreepilt teha. Tekib küsimus, mida nende fotodega teha plaanitakse. Kas samasuguste trellidega plakatid, nagu tehti NETS-i mahahääletamise vastu hääletanud poliitikutest? Või mingisugune muu häbipost?

Politseile on teada, et meeleavaldajad arutavad omavahel, mida silma jäänud ametnikega teha ja kuidas neid mõjutada. Kui kodanikel on mingi tegevuse kohta etteheiteid, siis selle jaoks on vastavad kanalid ja avalduste lahendaja – sisekontrollibüroo. Selle asemel saadetakse hoopis ametnike isiklikele sotsiaalmeediakontodele sõimu- või ähvardussõnumeid.

Ainuüksi teisipäeva ja kolmapäeva jooksul on ligi sajale politseiametnikule, olenemata sellest, kas nad on mõnd avalikku koosolekut turvanud või mitte, saadetud pseudojuriidikale tuginevaid alusetuid nõudeid. Kirjad on koostatud „elusate inimeste” jutupunktide järgi – see on sekt, millest Eesti Ekspress kirjutas juba 2014. aastal. Politsei on asja kontrollinud ja kinnitab: kirjade taga on tõesti „elusad inimesed”.