FAKTIKONTROLL | Kas Isamaa on tõesti Eesti vanim erakond, nagu väidab Tunne Kelam?

Erinevad erakonnad väidavad tihti, et nende oma on suurim, vanim, järjepidevaim. 11. aprilli arvamusartiklis kirjutas Tunne Kelam (Isamaa auesimees, endine Euroopa Parlamendi liige), et just erakond Isamaa on Eesti vanim erakond.

KONTROLL

Võrdleme, mis erakond on Eesti vanim ning kas Kelam saab kindlalt väita, et see on just erakond Isamaa. Vanima erakonna tiitlile on pretendeerinud nii Sotsiaaldemokraatlik erakond kui ka Keskerakond (näiteks esimees Jüri Ratase kõnedes).

Kõigil kolmel tänasel päeval eksisteerival erakonnal on juured taasiseseisvumise ajal.

Alltoodud tabelis on näha Sotsiaaldemokraatide (punane taust), Keskerakonna (roheline taust) ja Isamaa (sinine taust) kronoloogiline moodustamine.

Keskerakond sai alguse Rahvarindest, mida tutvustati ideena 1988. aasta aprillis ning ametlikult asutati sama aasta oktoobris. Tänasel päeval Keskerakonnana tuntav partei sai ametliku alguse 1991. aasta oktoobris.

Erakond Isamaa on jõudnud tänasesse koosseisu läbi mitmete erakondade liitumise, millest esimene asutati 1988. aasta juulis. Erakond Isamaaliit loodi 1995. aastal ning tänane erakond Isamaa on 2006. aasta Isamaliidu ja Res Publica erakondade liitumise tulemus.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna ajalugu on keerulisem. Tänase SDE eelkäija, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei, loodi 1990. aastal mitme erakonna liitumisest. Üks neist oli Eesti Sotsialistliku Partei Välismaa Koondis, mis tegutses peale teist maailmasõda Rootsis ja oli eksiili läinud Eesti Vabariigi ajal tegutsenud Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei jätk. SDE enda andmete kohaselt kuulusid Eesti sotsiaaldemokraadid "Sotsialistlikusse Internatsionaali juba enne Teist maailmasõda ning nende liikmestaatus taastati pärast Eesti taasiseseisvumist". Seega osaliselt on SDE oluliselt pikema ajalooga kui Keskerakond või Isamaa. Küll aga kui võrrelda esimest Eestis loodud parteid, millest SDE välja kasvas, siis see loodi hiljem kui Rahvarinne ja EKDE (Isamaa üks algus-parteidest).