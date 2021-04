TEINE KALLAS | Moonika Helme: mäletan Lavrovi enda Moskvas olemise ajast. Meie uuele välisministrile näidati koht lihtsalt kätte

„Vaktsineerimise osas oleme jätkuvalt olukorras, kus valitsuse poolt tuleb sõnumeid, et mina sinna – ei tea kuhu ja tee seda – ei tea mida? See on nagu olukord, kus ütleme bussijuhile, et sõida, aga talle sõiduplaani ei anna. Ja siis hakkame talle tee peal helistama ja juhiseid jagama.”

„Me võime elada tavaolukorras nii, et me kaasame ja kuulame võimalikult laiapindselt. Aga kui me selle valitsuse ajal läheksime sõjaolukorda, kas meie kaitsevägi hakkab toimetama samamoodi alt üles? See on absurdne.”

„Me peame olema Ukrainas toimuva pärast mures. Sõjategevuse puhkemise korral peame juba praegu ette mõtlema, mida me teeme võimalike põgenikehordidega, kes siia tulevad. Meil on Ukrainaga viisavabadus.”

„Haridusküsimuste lahendamine võtab väga kaua aega. Kui vene koolid hommepäev ka läheksid üle eesti keelsele haridusel, siis tekib küsimus, kus kohast me võtame õpetajad. Õpetajate järelkasvu ei ole.”

Urmas Reinsalu:

„Vaktsineerimisplaan praeguse seisuga ei olegi kinnitatud. Valitsus on praegu omavoliliselt muutnud dokumenti, mis ei olegi kinnitatud.”

„Üks asi, mille parlament eile öösel menetlusest välja hääletas, oli laustestimine. See aitaks ära hoida viiruse uute tüvede toomise Eestisse. Kõik teised Euroopa riigid on sama meelt, aga meie peaminister leidis, et see pole põhiseaduslikult õige. See on hirm otsustamise ees – külg ees ei saa kriisi juhtida.”

„Me oleme Ida-Euroopast valitud ÜRO julgeolekunõukogu liige. Me peame Venemaa käest küsima, mis on tema kavatsus, miks ta agressorina oma vägesid koondab? Sellises kriisis panna Eesti poolt lauale piirileping – me teadsime ette, mida Sergei Lavrov välisminster Eva-Maria Liimetsale vastab. Lavrovi sõnum oli, et Eesti poliitika peab muutuma venemeelsemaks ja see on hinnalipik piirilepingule.”

„Me näeme ohtlikku tendentsi – ühtne kool. Vähemuses eesti lapsed soovitakse kokku panna vene lastega ja see toob hoopis vastupidise tulemuse. See on asi, millele mina kategooriliselt vastu seisan.”