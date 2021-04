INTERVJUU | Liina Kersna: osa laste õpimotivatsioonile ja enesehinnangule on distantsõpe mõjunud laastavalt

Kahjuks on see praegu üldine kriisis käitumise norm – aga ei tohiks olla –, et me ei julge küsida abi ja öelda, et mul on raske!

Kahjuks on see praegu üldine kriisis käitumise norm – aga ei tohiks olla –, et me ei julge küsida abi ja öelda, et mul on raske! Kui vaadata värskeid vaimse tervise andmeid, siis 30% elanikke on tundnud viimasel ajal depressiooni. Oleme enda vastu vähem nõudlikud, mitte perfektsionistid. Praegu ongi väga keeruline aeg, suhtume endasse ja teistesse tähelepanelikult ja hoolivalt, muidu me ei pea vastu.

Nüüdseks on ka õiguskantsler öelnud, et lasteaial ei ole õigust otsustada, kellel on õigust tuua oma laps lasteaeda ja kellel mitte. See on lapsevanema otsus. Ja sellepärast me ka ei pannud lasteaedu kinni – pered on väga erinevates olukordades.

Millegipärast jäi see inimlik sõnum varju. Valitsusest jäi kõlama „vältimatu hädavajadus” ja „normaalne vanemlik hool” ning osas lasteaedades oli seetõttu tugev vastuseis, kui kodus töötavad vanemad tahtsid oma lapsi vahel neile tuua. Vanemad ei julgenud ka öelda, et see käib neile üle jõu – kannatasid hambad ristis, pisikesed lapsed istusid tunde nutiseadmetes ja pidid kuulma kümneid kordi päevas oma vanematelt: ära palun sega!

Ma mõistan ülihästi, kui keeruline on töötaval vanemal jätta lasteaialast koju. Lastega pered on selgelt ühes haavatavamas grupis. Näiteks mul on tuttav pere, kus on neli last – kolm õpivad kodus põhikooli distantsõppel, ema-isa teevad kodus kaugtööd, kõige väiksem käib lasteaias. Minu meelest on normaalne, et väike laps saab olla vahepeal lasteaias, kui kellelgi ei ole temaga aega päeval kodus tegeleda. See on täiesti aktsepteeritav.

Te olete distantsõppe ajal järjest rohkem rõhutanud vaimse tervise hoidmise olulisust. Alustades alusharidusest: kas olete nõus, et täistööajaga kodus töötavate ja samal ajal lasteaialaste eest hoolitsevate vanemate ja laste vaimne tervis on saanud suure löögi? Selle üle, kes võib last lasteaeda viia, on olnud päris palju segadust ja tõlgendusi. Kes siis tohib, ilma et oleks oht saada „vastutustundetu” tiitlit?

Selleks on meil juba praegu olemas diagnostilised elektroonilised testid, mille abil õpetaja saab ülevaate, mis tasemel lapsed on ja millises valdkonnas on kellelgi mahajäämus, et siis nende lastega edasi tegeleda. Neid teste on juba sadakond, aga arendame neid edasi. Kõik testid on õpetajatele tasuta kättesaadavad ja neid ka kasutatakse.

Raskustes võivad olla kõik lapsed, kes liiguvad järgmisse õppeastmesse. Üksnes eelmise kevade distantsõppe kogemuse põhjal tehtud rahvusvahelised analüüsid ülevad, et laste mahajäämus õppetöös on 0,3–0,9 aastat. Distantsõppel on negatiivne mõju ja peame sellega järgmised kaks-kolm aastat süsteemselt tegelema. Oleme kriisist väljumise strateegiasse planeerinud tegevusi iga uue haridusastme alguses, et tuvastada, kellel on õpilüngad, ja aidata tegeleda lünkade täitmisega.

Kindlasti peame sellega tegelema. Lasteaiad on kohalike omavalitsuste pidada, aga ministeeriumi poolt saame innustada diskussiooni ja pakkuda mõtteid, kuidas lasteaedade tööd korraldada, nii et viirus võimalikult vähe leviks. See nõuab loovat mõtlemist, aga stressisituatsioonis, nagu oleme seni olnud, on vähe inimesi, kes suudavad loovalt mõelda.

Me ei eelda, et pärast testimist saavad kõik koolid olemasolevate vahendite ja inimestega hakkama. Toetame koole, et nad saaksid palgata lisainimesi, kes tegeleksid lisatuge vajavate lastega. Kui kool on tuvastanud, palju on mahajääjaid, siis arvutame nende laste hulga järgi, kui palju lisavahendeid on kuhugi kooli vaja. Selleks aastaks oleme planeerinud koroonakriisist tingitud tegevusteks 22,6 miljonit eurot. Eraldi pakume arenguprogrammi haridusasutustele, kus on mahajääjaid väga palju, nemad saavad spetsiifilisemat ja põhjalikumat tuge.

Ma usun, et õpilünkade tasandamisega saame hakkama, aga seejuures on oluline, et nii lapsed kui ka vanemad jääksid terveks, ka vaimselt terveks. See on vaja esikohale seada. Kui vaim on katki, on ka õpilünki keeruline tasandada.

Kui eri tavakoolide laste vanemad omavahel räägivad, siis on nende üllatus suur: teie koolis on nii hästi korraldatud distantsõpe? Või siis tekib šokk: kuidas on võimalik, et teil on asjad nii halvasti? Näiteks ühel 3. klassi lapsel on üks videotund ja kontakt õpetajaga nädalas, teise kooli 3. klassi lapsel neli videotundi päevas. Distantsõppe kvaliteet on kooliti ja isegi ühes koolis õpetajati seinast seina. Kuidas seda ebavõrdsust tasandada?



Me ju teame, et koolid ongi erineva tasemega, ka tavatingimustes. Samas PISA testi tulemused näitavad, et Eestis on lastel võrdne võimalus saada väga head haridust.



Vaidleksin vastu: ebavõrdsust on ja nüüd distantsõppe ajal on see mitu korda võimendunud