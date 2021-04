KULTUURIBIIT | Ansambel OUU playlist

Uue plaadi kõla on inspireeritud 1970. ja 1980. aastatest ning eriti just toonase Lääne popmuusika kodumaistest tõlgendustest, mis kohati mõjuvad tänapäeval sümpaatsemalt kui toonased originaallähenemised. Sellest ajastust mõjutatuna kujunes OUU-l välja kontseptuaalne ja muusikaline terviknägemus, millele viitab ka uue plaadi nimi. Album on saadaval nii digitaalselt kui vinüülil.

Ouu - The End

Häbitu enesepromo kohe algusesse. Ouu uue albumi "Saint Frotée" minu lemmiklugu. Olen veendunud, et inimestel hakkab see nii-öelda skip-lugu olema, aga selle loo juures on midagi nii veidralt lummavat, et ise saan kaifida. Pidasime salvestades pikki vaidlusi, et kas peaks siia instrumentatsiooni, meloodiad ja harmooniaid lisama, aga ma olen väga rahul, et jäime sellisesse kohta. Laseme inimeste ajudel ise tööd teha ja interpreteerida.

Crumb - Balloon

Naiste ja naiseliku puudutusega kvaliteetne indi/psühh/pop. Crumb'i laulude läbivaks jooneks on väänlevad meloodiad, harmooniad ja saundid, mis oleks justkui mahajäetud kummitusmajast, aga tugev gruuv hoiab kõike vundamendina koos. Selliste lauludega taban end tihti mõttelt, et mis siis saaks kui mõni tuntud poplaulja (eriti Eestis) võtaks ette ja teeks säärase lähenemisega albumi. Mõni on olnud ja mõned on veel pead tõstmas. Minu poolthääl tuleks alati!

Vt ka: Babe Club, Cocteau Twins, Men I Trust, St.Vincent, Sweet Trip jpt

Taavi-Peeter Liiv - Karnevalimees

Ader on seatud, vaatame milline vagu tuleb. Uus materjal näitab potentsiaali ja tugevust ja mis seal salata, tagatubades on endalgi mõnele loole käsi külge pandud. Parafraseerides tuntud ütlust: hitimehed tulevad ikka nurgast.