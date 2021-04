RAAMATUPODCAST | Kuidas on läinud pandeemia-aastal raamatukogudel?

Eelmise aasta kevad pani raamatukogud kiiresti oma tööd ümber korraldama, mitmeid uuendusi poleks ilmselt pandeemiata sündinud. Või siis oleks sündinud veidi hiljem. Lugejate arv on viimasel aastal olnud pisut väiksem - eks raamatukoguteenuse tarbimine on seotus ka sotsiaalsete aspektidega. Vähemalt oli see nii.

Kristi Helme toimetaja

2