Kas keisrinna Katariina I võis olla eestlanna?

Mida me teame abielunaisest, madala päritoluga orjatarist, kellest sai seksinäljas tsaari armuke, seejärel seaduslik abikaasa ning mõni kuu enne Peeter I surma ametlik kaasvalitseja ja troonijärglane? Sel nädalal ilmus eesti keeles Katariina I elulugu, milles seda teemat on lähemalt käsitletud. EPL uuris raamatu tõlkijalt ja kommenteerijalt ajaloolaselt Andres Adamsonilt, kui tõenäoline on, et Katariina I ehk Marta oli eestlanna.

Katariina I on üks salapärasemaid isiksusi, kes on olnud Vene troonil.



Ühelgi Venemaa monarhil pole nii segadust tekitavat elulugu nagu Peeter Esimese teisel naisel, kes valitses Venemaad kaks aastat pärast tema surma (1725–1727) Katariina I nime all. Kuidas kaasaegsed teda ka ei nimetatud - „välinaine”, „Tšuhhoonia keisrinna”, Tuhkatriinu - läks ta ajalukku kui esimene Vene riigi naissoost valitseja, kes avas Venemaal „naiste sajandi”, sest pärast teda (katkestustega) valitses riiki peaaegu sajandi jooksul õrnem sugupool.