Kui radikaalsed on Aleksei Navalnõi vaated tegelikult? Kolm Vene eksperti vastavad

Vene poliitikavaatleja Julija Latõnina tunnistab, et imetleb Aleksei Navalnõi julgust ja mehelikkust, kuid otsus Venemaale naasta oli vale.

.„Minule on see otsus alati tundunud veana, sest Putin ei peatu millegi ees ja ta üritas teda juba füüsiliselt kõrvaldada. Vaevalt, et Putin unustab talle osaks saanud Navalnõi solvangud. Putinil on Navalnõi üle täielik võim ja ta pole selline inimene, kes teab, mida tähendab sõna nagu „suuremeelsus", ja kes tunneks midagi muud kui tohutut rõõmu sellest, et ta oma vaenlase kätte sai. Navalnõi enda jaoks polnud kunagi kahtlust, kas naasta Venemaale või ei, sest tema arvates oleks ta läände jäädes kaotanud õiguse nimetada end Venemaa opositsiooni juhiks."

Latõnina sõnul arvas Navalnõi, et välismaale jäädes poleks tal õigus inimesi protestima kutsuda. "Minu arvates on selle taga tema auahnus, mis vaatamata mehisusele ja rüütellikkusele on praeguses olukorras on täielik meeletus."