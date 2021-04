10 lugu nädalavahetusse: pensionisambast lahkujatelt võetakse neli nahka, kõrvuni võlgades Rain sai ikkagi laenu

Üksikisa ravis end kodus, sest ei tahtnud last üksi jätta. Nüüd on ta haiglas juhitaval hingamisel

"Olen seriaalinäitleja ja see seriaal on populaarne. Ma ei ole bandiit, kuigi Kalev Kurg oli üks mu parimaid sõpru. Kui mulle antaks Harry Potteri võlukepike, et kustutada ära jamad oma elus, ei teeks ma seda - sest nendeta ei oleks saabunud häid asju," filosofeerib endine inkassoärimees ja raadiohumorist Vladas Radvilavičius.

Kaks teismeeas last üksi üles kasvatanud Anneli Külaots (54) sai teda tabanud rängast haigusest aimu veidra isumuutuse tõttu. Oma üleelamisi jagav naine on veendunud, et lootusetust seisust päästis ta tohutu soov elada.

29aastase naise võitlus alkoholismiga: ema sai aru, et mul on probleem, aga lootis, et kasvan välja

Vaid kahe aasta eest olid pudel kanget alkoholi päevas, tüdimus kõigest ja kõigist ning enesetapumõtted Heleni* (29) jaoks igapäevased. Tänu Lootuse külale on tema elu nüüd muutunud. Ta läbis programmi ja töötas seal kogemusnõustajana veel mitmeid kuid.

Toitumisterapeut Kristel Ehala-Aleksejev: Eesti mehed söövad liiga palju liha, nende menüü on ühekülgne ja äärmiselt ebatervislik

Aastane isolatsiooniperiood on inimeste toitumisharjumusi negatiivselt mõjutanud, kinnitab dr Kristel Ehala-Aleksejev. "Ka minu kauaaegsed patsiendid tulevad ja ütlevad, et nii raske aeg on, eks te ise näete kaalu pealt. Selge see, et toidu kättesaadavus ja mugav kojutellimine soodustab rohkem söömist, eriti neil, kes on tundlikuma närvikavaga," tõdeb ta.