NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Andke Kojamehele IKEA kataloog!

Nädal hakkas pihta sellega, et arutati taas EKRE isa-poja paarisrakendi, vanema poole, Mart Helme, väljaütlemist, et Eesti peaks kiiremas korras lahkuma Euroopa Liidust (loe siit). Keskerakonda kuuluv talvise abielusõja üks väljapaistvamaid kujusid, parlamendisaadik Imre Sooäär leidis selle peale, et Helme selliseid ütlemisi oleks targem ignoreerida. Kuid juba oli hilja, kommentaariumi kogunesid lisaks teistele ka parteilised kommentaatorid ja verbaalselt löödi ninast veri välja nii Helmel kui ka Sooäärel.

tori konservatiivist hobune:

„Lähtru krahvid unustavad, et EKRE inimesed võlgnevad tänu oma isikliku edu eest Euroliidule. Henn oleks töötu kunstnik, Martin püüaks ikka edutult jätsu-baari teha, Monika oleks lihtsalt mõisaproua ja Jaak töötaks veel Tallinkis kui ei saaks päevad läbi vigiseda Eestit ähvardavatest miljonitest migrantidest ja homodest, kes liberaalide mahitusel voodis ja kapis hirmsasti möllu teevad.”

nojah:

„EKRE on juba hullem kui venemeelseks peetud Savisaar-isegi omaaegne Keskerakonna batka ei rääkinud kunagi Euroopa Liidust väljumisest. Kui me lahkume Euroopa Liidust, siis suureneb Eestis Moskva mõju. Arvestades kui palju on EKREs Rahvaliidu kolhoosi esimehi -siis pole midagi imestada et EKREs tuntakse nostalgiat Moskva järele, kus sai Vana Tallinna eest kolhooside jaoks Venemaa tavaari.”

eee:

„ Esiteks Euroopa Liit ei taga kuidagi Eesti julgeolekut Vene rünnaku puhul , selleks on NATO. Teiseks meile ei kuku taeva kaela kui me EL-ist lahkuks ja me ei sattuks automaatselt Vene mõju alla. Lisaks EL-i poliitika suruda Eestile peale moslemi ja aafrika migrante pole kuidagi parem Nõukogude ajal toimunud venestamisest.”

Teisipäev, 13. aprill