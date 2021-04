Tahaks poliitikutele ja teistele, kellel on asja vastu huvi öelda seda: politsei on meile suur tugi. Tänased protestijad või nende lapsed võivad sattuda kuriteo ohvriks. Kelle poole te siis pöördute? Ikka selle sama politseiniku poole, kelle näo te hiljuti täis sõimasite. Politseinikud on nagu arstid, nad on andnud ka vande, et kaitsevad kodanikke ja riiki nii nagu arsti kohus on kõiki inimesi ravida vaatamata kõigele.