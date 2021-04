Kohustuslikud suvepäevad on ühtmoodi tüütud, kui neid tehakse tööajast ja kui selleks tuleb broneerida terve nädalavahetus. See on pealesunnitud lõbu, inglise keeles forced fun, mille kohta on tehtud ka teaduslikke uuringuid. Selleks ei pea teadlane olema, et asjast aru saada, kuid eks on ju kaalukam, kui me teame, et niisugune nähtus on ka teaduslikult vaatluste ja mõõtmistega kinnitatud. Igasugune kohustuslikkus mitte üksnes ei kahanda rõõmu, vaid võib tekitada ka tõrget.