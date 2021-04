Kristen Michal: grupikalli ja MMS toob politseiriigi asemel hoopis kiirabiriigi - Öise vahtkonna jahe kämmal EKRElase soojas käes

Võideldi peas loodud politseiriigi vastu. Meeleavaldajatel kõrgel plakatid, kuidas lastele tullakse kodutesse järgi, julm politseiriik lahutavat nad esimesel võimalusel armastavatest peredest. Kohe ema rüpest rebitakse sülelapsed, milline õudus on teel! Ainus, mis tegelikult saabumas oli, on volitus tervisekriisis, et politsei viib tulevikus koju kellegi, kes positiivse diagnoosiga ei peaks ringi lonkides teisi nakatama või palub maski pähe panna. Lollusi igatahes räägiti merejagu.