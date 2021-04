Viisteist meetrit majast. Akna alla pressiv kaevandus ajab ema ja tütre kodutalust välja

Saku vallas Kirdalu külas on kaunilt taastatud vana Kivimäe talu maja. Seal elavad kahekesi ema Elly Eilart ja ta tütar, kes on selles talus sündinud ja üles kasvanud. Eilart kolis sinna ligi kakskümmend aastat tagasi, et saada rahu. „Kasvatada ise oma toitu, olla linnamürast eemal," sõnab ta.

Viis aastat tagasi tuli postkasti teade: kodu akende alla tuleb kaevandus. Viisteist meetrit majast.

Üle Eilarti tagahoovi paistab elektrikarjusega piiratud maalapp. Veel mõni aasta tagasi olid tal seal hobused. „Enam neid pole," ütleb ta. Müüs maha, sest polnud kuskil kasvatada. Peagi on jalgealusest rohumaast järel kruusaauk.

„Tütar ütleb, et noh - läheme siis minema," sõnab Eilart. Aga tema ei taha. Kakskümmend aastat on ta kogu oma energia, raha ja vaba aja pannud sadu aastaid vana talu taastamisse.