Kõlvarti kukutamiseks pakutakse vanuritele raha ja noortele rattateid

Poole aasta pärast toimuvatel kohalikel valimistel on pealinna valitseva Keskerakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart, praegune linnapea. Olulisematest opositsioonierakondadest on linnapeakandidaat valitud Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal selgitas, et Reformierakonna programmi lugu ja pealkiri on „Ühendatud Tallinn”. See otsib ja pakub lahendusi praegustele ja tulevikuprobleemidele: kuidas elada kauem, tervislikult, aktiivselt ja täisväärtuslikult ning ühendada Euroopas pea kõige kiiremini segregeeruv ja lõhestuv pealinn.

Ta tõi uue algatuse näiteks aktiivsuskonto, mis annaks igale vanaduspensionärile...