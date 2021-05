„Ehk aitate mind?”

Nii süütult algab rafineeritud ahistamisstseen „Sügises”. Paha aimamata ulatabki Kiir abikäe vigastatust teesklevale, jalgrattal talle otsa sõitnud ja teeveerde kukkunud Maalile. Kohe on Maali tal kaelas rippumas – algab füüsiline ahistamine. Kui Maali on Kiire najal kodu ukseni jõudnud, sekkub tema õde Juuli. Vägisi tiritakse mees tuppa („Maali, lükka tagant!”), hoolimata selle meeleheitlikust protestist. („Lubage mu kepp.”; „Mis te... Kuulge... Mina ei taha niimoodi tulla!”) Ka toas suhtub Kiir esialgu ahistajatesse kaitsepositsioonilt. („Tänan! Mina ei joo teed.”). Kuid varsti on tema tahe murtud...