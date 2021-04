ARVUSTUS | Tommy Cash on trikster

Ajal, kui isegi kaverdajad on nii fantaasiavaeseks muutunud, et paiskavad raadioeetrisse täiesti sisutühja ja originaallaulu tükkidest laisalt kokku kleebitud pläusti, on meeldiv näha mõnd vähegi isikupärast artisti. „Moneysutral” hoiab Tommy oma konfetikahuri suurema osa aega eesriide taga peidus. Sõna saavad tema semud, nagu TeamSESH-i asutaja Bones, Houstoni räppar Riff Raff ja vene artist Eldzhey. Plaadi avaloos teevad kaasa Diplo ja $uicideboy$. Mõned neist on ikka päris kuulsad tegelased.