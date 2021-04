KATKEND RAAMATUST | Kalevi kommivabrikust virutati suures koguses alkoholi. Varsti läks aga tõsisemaks

Kalevi kommivabrikust virutati suures koguses alkoholi

Varsti läks aga tõsisemaks. Nimelt oli SORVVO pikka aega keerelnud Kalevi kommivabriku kui piirituse ja konjaki lekkekoha ümber. Tollal põhinesid retseptid alkoholil ja vahelaos liikusid suured kogused piiritust ja konjakit, mis tootmisesse maha kirjutati. Laojuhatajad polnud vahele jäänud, hiljem tuli välja, et majast võivad sisse-välja käia liinimehhaanikud, kes olid endale umbes viieliitrised lamedad plekkplaskud teinud ja täitsid päev läbi tänaval autos suuremat mahutit. Mehhaanik Ristikalm aga hakkas tehase pääslas SORVVO inspektori tagant läbi trügima, too virutas talle küünarnukiga ja lõi vastu plaskut käe ära. Siis läks madinaks, mehhaanikute kodud otsiti läbi ja leiti suurtes kogustes peidetud alkoholi. Leidus muudki, mehhaanik Isaku garaažist Mustamäel avastati tööriistakast rohkem kui 100 000 rubla väärtuses riigilaenu obligatsioonidega, mis olid tollal vabalt rahaks vahetatavad.

Minust ja Ilse Kevatost tehti kähku uurimisgrupp ja me asusime seda lao asja analüüsima. Oli kaks laohoidjat – Evi Sein ja Ester Lomp, kes olid alati GOST-i järgi alkoholi tootmisesse väljastanud.