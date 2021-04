Moskva on jäänud ühtmoodi kurdiks Euroopa manitsustele ja USA ähvardustele

Lahinguist väsinud Ukraina sõdurid kahtlevad selles, et USA Moskva-vastased sanktsioonid ja Kiievi palve saada NATO-lt abi panevad Vladimir Putini meelt muutma. Silmitsi Vene väeüksuste piiri taha koondamisega, on president Volodõmõr Zelenskõi soovinud läänelt käegakatsutavamat abi. Paljud Ukraina sõjaväelased tõdevad, et nad on jäetud omapäi.

Foto: AFP/SCANPIX