Alaealiste ajus tekivad muutused pelgalt paari korra kanepi tarvitamise järel. Ainuüksi see asjaolu kinnitab, et kooliealiste kanepi tarvitamisega kaasneb kõrgenenud oht, et otsmikusagara juhitavad protsessid jäävad lõplikult välja kujunemata. Olen varasemalt välja toonud, et ka kanepi tarvitamise lõpetamine ei taasta neuropsühholoogilisi funktsioone täielikult. See on fakt, et kanepi neurotoksiline mõju on eriti ohtlik just noore inimese ajule.