ERISAADE | Värske vaktsineerimisjuht Marek Seer: sada tuhat doosi nädalas ei ole ulmeline number

Esimesel tööpäeval sai vaktsineerimisjuhile selgeks, et Eestis on kaks muremaakonda: Harjumaa ja Ida-Virumaa. Seer arvab, et tõrksamaid riskigruppide liikmeid peaks aprillis veel püüdma veenda, kuid järgmisest kuust tuleks neil juba aduda oma vastutust ning riik peaks liikuma vaktsineerimisega järgmiste vanusegruppideni.