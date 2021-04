Hämmastav: Tallinn rajab ajutisi rattateid, aga plaane ei avalikusta ja rattastrateegiat ei järgi

Need rattateed, mida Tallinn kavandab, ei ole osa Tallinna rattastrateegiast ega ka lahendusest, mida on soovinud üle 5000 tallinlase, kes on andnud allkirja rahvaalgatusele, taotlemaks suveks osa sõiduradade jalgratturitele eraldamist. Seda ettepanekut Tallinn ellu ei vii, põhjendades, et rattaga peab olema võimalik sõita aasta ringi, mitte ainult suvel. „Me paraku pole nii rikkad, et radu suve alguses maha märkida ja suve lõpus ära kustutada,” ütles Novikov.

Ent need rattateed, mida linn sel aastal ehitab, on samuti ajutised.