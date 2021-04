JUHTKIRI | Küüniline „vene kaart” EKRE moodi

Optimist ütleks, et eks see tähendab ennekõike venekeelsete elanike suuremat osalust Eesti poliitikas ja Eesti saatuse kujundamises. On ju mitukümmend viimast aastat kasutatud venekeelseid valijaid ennekõike polariseeriva „vene kaardina”.

Märksa loogilisemaks saab EKRE praegune edu, kui arvestada, et ega nad räägi ju venekeelsetele inimestele sama juttu, mida kuuleme meie. Erakonna endine esimees Mart Helme kõneleb Ida-Virumaa elanikele: rohepööre on halb, sest võtab teie töökohad. Ta tunnistab, et 9. mai asjus jääme eriarvamusele, kuid see on niikuinii minevikuteema, ning kutsub endale Eesti passe võtma.