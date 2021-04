Sahkerdamiste tõttu kohtusse antud Keskerakond on pealinnas korruptsioonivastase erikomisjoni loomise vastu

Porto Franco skandaal on tõestus sellest, et Tallinnas on korruptsiooniga kehv lugu. Vähemasti nii arvavad Tallinna linnavolikogu isamaalased, kes soovivad luua korruptsioonivastast erikomisjoni. Keskerakond on selle vastu. Tiit Terik, nende juht linnavolikogus, ütleb, et selline struktuur on juba olemas – revisjonikomisjon.

Revisjonikomisjoni juht Anto Liivat (SDE) pole Teriku jutuga nõus. Niigi on neil ainult üks jurist, üks spetsialist ja kümme linnavolinikku ning siis peavad nad kontrollima niivõrd väikeste jõududega kogu linnaaparaati?! „Väga selgelt on aru saada, et revisjonikomisjon ei jõua kõigega tegeleda,” sõnab Liivat. Seda enam, et korruptsioonist ausalt rääkides on ka komisjoni probleem just keskerakondlaste tugevam hääl liikmete seas.