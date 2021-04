OTSEPILT ja BLOGI | Putin esineb täna mitmete kriiside ja pingete haripunktis oma aastakõnega

Pärast Putini esinemist on kavas üleriiklikud meeleavaldused näljastreiki pidava vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi toetuseks, kelle teadete kohaselt üles öelda ähvardav tervis on tekitanud muret üle maailma.

Haripunktis on pinged Ukrainaga, kodumaal kasvab rahulolematus reaalsete sissetulekute languse, kasvava inflatsiooni, koroonaviiruse pandeemia, USA ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu, mis on kehtestatud erinevate spionaaži-, küberrünnakute ja valimistesse sekkumise süüdistuste tõttu.

Eelmise aasta kõnes tegi Putin teatavaks ettepaneku muuta konstitutsiooni. Need muudatused on nüüd tehtud, Putini ametiajad on nullitud ja talle on avatud tee valitsemiseks kuni 2036. aastani.

Pinged Läänega

Venemaa juba niigi pingelised suhted Läänega on viimastel nädalatel järsult veelgi halvenenud. Venamaale on kehtestatud uusi sanktsioone USA ja Euroopa poolt, millele Venemaa on vastanud omapoolsete sammudega.

Venemaa reageeris kõigepeale valuliselt USA presidendi Joe Bideni intervjuus antud jaatavale vastusele küsimusele, kas Putin on mõrvar.

Eelmisel nädalal kehtestas Bideni administratsioon Venemaale ulatuslikud sanktsioonid ja saatis välja kümme Vene diplomaati Venemaa sekkumise eest USA 2020. aasta presidendivalimistesse, küberrünnakute eest USA valitsus- ja erasektori vastu ning Krimmi okupeerimise eest.

Vastuseks saatis Kreml välja sama palju USA diplomaate ja kutsus USA suursaadiku vestlusele. USA suursaadik suundub nüüd Washingtoni konsultatsioonidele.

Tšehhi teatas eelmisel nädalavahetusel, et Vene sõjaväeluure GRU agendid on olnud seotud plahvatusega Vrbětice laskemoonalaos, mille tõttu saatis välja 18 Vene luuretöötajat, kes tegutsesid diplomaatilise kattevarju all. Venemaa vastas omalt poolt 20 Tšehhi diplomaadi väljasaatmisega Venemaalt. Tšehhi kõrvaldas Venemaa Rosatomi ka oma Dukovany tuumaelektrijaama hankeprotsessist.

Euroopa Liidu kohta on Venemaa teatanud, et sellega puuduvad üldse igasugused suhted ja suheldakse ainult teatud riikidega.

Ukraina