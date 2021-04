Putin esineb täna mitmete kriiside ja pingete haripunktis oma aastakõnega

Pärast Putini esinemist on kavas üleriiklikud meeleavaldused näljastreiki pidava vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi toetuseks, kelle teadete kohaselt üles öelda ähvardav tervis on tekitanud muret üle maailma.

Haripunktis on pinged Ukrainaga, kodumaal kasvab rahulolematus reaalsete sissetulekute languse, kasvava inflatsiooni, koroonaviiruse pandeemia, USA ja rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu, mis on kehtestatud erinevate spionaaži-, küberrünnakute ja valimistesse sekkumise süüdistuste tõttu.

Eelmise aasta kõnes tegi Putin teatavaks ettepaneku muuta konstitutsiooni. Need muudatused on nüüd tehtud, Putini ametiajad on nullitud ja talle on avatud tee valitsemiseks kuni 2036. aastani.